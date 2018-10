Se estrella el helicóptero del dueño del Leicester a las afueras del estadio

El helicóptero del dueño del club de fútbol británico Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha se ha estrellado este domingo a las afueras del estadio, según informa Sky News.

El aparato, según el medio británico, despegó desde el césped del estadio, perdió el control y se estrelló en el aparcamiento del personal del club.

Se desconoce quién ocupaba el aparato en el momento del siniestro.

La Policía de Leicester ha confirmado el incidente, y ha llamado a la calma.

"Somos conscientes y estamos trabajando en este incidente", han hecho saber las fuerzas de seguridad.

We are dealing with an incident in the vicinity of the King Power Stadium. Emergency services are aware and dealing.