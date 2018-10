El comentario de Villarejo que dejó con esta cara a Jordi Évole ('Salvados')

Jordi Évole, presentador de Salvados, ha sido entrevistado este domingo por Cristina Pardo en el programa Liarla Pardo de LaSexta.

Allí, Évole ha contado cómo fue entrevistar al comisarioJosé Manuel Villarejo pero, sobre todo, cómo fue el primer encuentro con él.

"Fue una entrevista muy difícil, porque es un tipo con el que tienes que tener cuidado, porque es muy empático", ha contado el periodista, quien recuerda la siguiente anécdota:

"Me hizo mucha gracia el día que fuimos con el director de contenidos a verle al bar de un hotel y nada más llegar ya me sorprendió que nos dijo "hombre, troncos", con una familiaridad con nosotros. Y lo primero que nos dijo fue "bueno, esto es una conversación entre troncos, somos colegas". Que yo pensé, nos acabamos de conocer, no, aquí no.... Y añadió: espero que no lo estéis grabando. Y, claro, yo añadí, lo que espero es que tú sí, porque si no me decepcionarías, me sentiría muy poco importante si no estuvieses grabando esto. Y él se rió y dijo: "Qué cabrón eres, qué hijoputa". Y siguió hablando como no negando que lo estuviese grabando".