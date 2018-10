Kaley Cuoco (o Penny de The Big Bang Theory) ha decidido aprovechar el momento en un atasco de tráfico para enviar un mensaje a todos los que le están preguntando en su cuenta de Instagram si está embarazada y a quienes están dando por hecho que lo está.

La actriz de 32 años colgó unos stories en su perfil y se dirigió a todos los trolls. "Como estoy en medio de un atasco, he pensado en aprovechar este tiempo para hacer un comentario sobre algunos trolls de Instagram. Publiqué una foto en la que aparezco con mi hermana en un evento y la gente dice que parece que estoy embarazada", explica Cuoco.

"Es tan cómico y desconcertante que la gente lo pregunte", continua la intérprete tras plantear lo siguiente: "¿Os atreveríais a acercaros a alguien en la calle, o en medio de una fiesta en la que todo el mundo está arreglado, y preguntarle de repente si está embarazada?".

"No estoy embarazada. Supongo que el ángulo poco favorecedor hace que lo parezca. En serio, callaos de una vez", sentencia Kaley Cuoco enfadada.

Esta es la foto de la polémica:

102.3k Likes, 558 Comments - @normancook on Instagram: "Thank you for always being my perfect date @bricuoco 💗🖤"