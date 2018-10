Los dardos de Aitana contra los que critican "cada uno" de sus "movimientos"

Después de reconocer su error y despejar las dudas acerca de la polémica de su libro, Aitana ha vuelto a utilizar Twitter, esta vez para cargar (varias veces) contra los haters. La cantante se ha dirigido directamente a todos aquellos a los que les "molesta pensar" que es feliz:

Si os molesta pensar que soy feliz, podéis seguir diciendo que no lo soy, no importa. Mientras tanto yo sigo trabajando y consiguiendo mis sueños, poco a poco. Creo que eso es más que un simple motivo para ser feliz. 😛 MUY BUENOS DÍAS DESDE LA. Os iré explicando el día de hoy. — Aitana (@Aitanax) 27 de octubre de 2018

"Si os molesta pensar que soy feliz, podéis seguir diciendo que no lo soy, no importa. Mientras tanto yo sigo trabajando y consiguiendo mis sueños, poco a poco. Creo que eso es más que un simple motivo para ser feliz. MUY BUENOS DÍAS DESDE LA. Os iré explicando el día de hoy", ha escrito la extriunfita. Sin embargo, ese sólo ha sido el primer mensaje.

Y a los "haters" ... yo normalmente cuando me da igual alguien no estoy pendiente de cada movimiento que da su persona o cada cambio que marca su vida. Just saying 🤷🏻‍♀️ — Aitana (@Aitanax) 27 de octubre de 2018

"Y a los haters... normalmente cuando me da igual alguien no estoy pendiente de cada movimiento que da su persona o cada cambio que marca su vida. Just saying", ha explicado. La artista ha tenido también unas palabras para los que hacen las críticas de manera constructiva:

A los que hacéis críticas constructivas y con razón de peso, mil gracias🌟 ¡No podéis imaginar cuanto valoro eso y que os preocupéis por mi! — Aitana (@Aitanax) 27 de octubre de 2018

"A los que hacéis críticas constructivas y con razón de peso, mil gracias. ¡No podéis imaginar cuanto valoro eso y que os preocupéis por mí!", ha escrito.

A la gente que disfruta con mi proceso, mi camino, mi felicidad... supongo que los llamados "fans", sois increíbles y no tengo mas que palabras de agradecimiento. Por vosotros estoy aquí, y si vosotros seguís ahí... aquí me voy a quedar. 💛 — Aitana (@Aitanax) 27 de octubre de 2018

Finalmente, la intérprete de Teléfonose ha dirigido a sus fans: "A la gente que disfruta con mi proceso, mi camino, mi felicidad... supongo que los llamados fans, sois increíbles y no tengo mas que palabras de agradecimiento. Por vosotros estoy aquí, y si vosotros seguís ahí... aquí me voy a quedar".

Horas más tarde y tras retuitear un mensaje de Cepeda, Aitana ha dicho que va a parar "con tanto tuit": "Que me he venido muy arriba".

Ojalá un mundo donde nadie hablara mal de nadie y nadie prejuzgara. Vive y deja vivir, libre. — Luis Cepeda 🦖 (@cepedaoficial) 26 de octubre de 2018