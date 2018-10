María Llapart pone en un apuro a Margarita Robles con esta pregunta sobre Arabia Saudí en 'LaSexta Noche'

Margarita Robles, ministra de Defensa, estuvo este sábado en el programa LaSexta Noche de LaSexta, presentado por Iñaki López, donde fue entrevistado por los periodistas Ignacio Escolar y María Llapart.

Esta última preguntó a la titular de Defensa por las armas que España vende al régimen de Arabia Saudí y que este país utiliza en la guerra de Yemen.

"¿Usted puede asegurar al 100% que las armas no están usadas contra la población civil? ¿Hay alguna forma de controlar exhaustivamente que esas armas no se utilizan para matar?", preguntó la periodista, que aportó dos datos: "6.300 civiles han muerto en Yemen desde 2015 y nosotros somos el cuarto país exportador de armas a Arabia Saudí".

La ministra aseguró que España está tratando de que haya "controles de verificación" pero reconoció que "no es fácil" asegurarse de que no mueran civiles víctimas del uso de estas armas procedentes de nuestro país.

"Así que podemos estar matando a civiles inocentes", insistió Llapart, que hizo que la ministra balbuceara durante un instante. "Lo importante, lo importante, y yo creo que en este momento lo importante es que esa preocupación que ha mostrado el secretario general de Naciones Unidas se ponga de relieve para que haya escenarios de diálogo en Yemen", contestó Robles, quien se comprometió a no firmar más contratos de armas con Arabia Saudí.

"No solamente es que me comprometo, sino que el otro día el propio presidente del Gobierno lo dijo clarísimamente, que este Gobierno no tiene pendiente de firma ningún contrato de venta del Ejército. Otro caso son las industrias", dijo la ministra, que insistió que su departamento no tiene "en trámite" ni "sobre la marcha" ningún contrato con Arabia Saudí".