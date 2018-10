No es la primera vez que vemos bailar a Miguel Ángel Silvestre. De hecho, el actor parece ser un gran aficionado a mover el esqueleto. Sin embargo, nunca lo habíamos visto hacerlo en estas condiciones.

Preparado para la fiesta de Halloween y metido en el disfraz de un Power Ranger, el actor se ha puesto delante del coche, aprovechando la luz del vehículo, y ha dado rienda suelta al ritmo que lleva dentro.

Primero, el protagonista de Sin tetas no hay paraíso se ha quitado la chaqueta, y luego ha marcado unos pasos como todo un profesional. No es de extrañar que el vídeo que ha compartido Silvestre en su cuenta de Instagram tenga, en apenas unas horas, casi 130.000 me gusta:

Power ranger preparado para la fiesta. Hallowing 2018 🎃 Feeling the power from the rangers! 📷 @davidzuken

