La periodista Ana Pastor descubrió este domingo en El Objetivo de La Sexta una incoherencia del líder del PP, Pablo Casado, al preguntarle sobre la irrupción del partido ultraderechista Vox.

"Dígame, ¿Vox es un partido de ultraderecha para usted?", preguntó la periodista. "Bueno, yo no defino al resto de partidos y con Vox ya he dicho que hay cosas que comparto, como por ejemplo la unidad de España, y hay cosas que no comparto, como que quieran suspender las autonomías", respondió Casado.

Justo después, Pastor hizo una nueva pregunta: "¿Cómo definiría usted a Podemos? ¿O tampoco quiere definirlo ahora?" Y Casado respondió de inmediato: "Podemos es un partido populista".

"¡Ah! Entonces sí se atreve a definir los partidos", hizo constar la periodista ante la risa del líder 'popular'. "¿Cómo definiría a Vox por tanto?", continuó. "Pues Vox es un partido que lleva mucho tiempo ahí y que sinceramente no nos preocupa nada", acabó contestando Casado.

"Le cuesta, le cuesta", observó Ana Pastor, ante lo que el político argumentó que él califica las actuaciones de "un partido parlamentario".

"Cuando Podemos no tenía representación parlamentaria, yo hablaba todas las semanas y tampoco me ponía a calificarlo. Podemos ya es un partido, ya tiene actuaciones, ya gobierna y algunos municipios y ya puedo calificarlo. Pero, claro, calificar a un partido al que las encuestas el están dando lo que le están dando sólo para ver si así conseguimos generar unas expectativas...", finalizó Casado.

