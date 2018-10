Ciudadanos rompe con el PP y desbloqueará la Ley de Estabilidad

Ciudadanos desbloqueará este martes en la Mesa del Congreso la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, paso previo para la aprobación de los presupuestos y que se encontraba paralizada debido a sucesivas ampliaciones de plazo de enmiendas.

No obstante, esa reforma no tendrá efectos en los presupuestos del año que viene que el Gobierno ha pactado con Podemos, ya que está previsto que la tramitación de esta propuesta acabe hacia mediados del año que viene. El partido naranja ha emitido un comunicado para explicar que este cambio de estrategia no se traducirá en la aprobación de los Presupuestos elaborados por PSOE y Podemos.

🍊 COMUNICADO

Es FALSO que Cs permita a Sánchez sacar adelante sus PGE: Simplemente se abre un nuevo periodo de enmiendas, y nada cambia.



👉 El PP está muy nervioso por las encuestas. En Cs no vamos a permitir que se apruebe un presupuesto que pone en riesgo nuestra economia. pic.twitter.com/ijxeFQjSqJ — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 29 de octubre de 2018

Fuentes de Ciudadanos han confirmado que el grupo no volverá a pedir junto al PP una prórroga del plazo de enmiendas al proyecto, con lo que se desbloquea la tramitación de la reforma, a la que ahora los grupos podrán presentar enmiendas a la totalidad.

De hecho, Ciudadanos presentará mañana una de esas enmiendas de totalidad, según han confirmado fuentes del grupo. La enmienda propone que el veto del Senado a los objetivos de estabilidad pueda ser levantado mediante una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso.

En el caso de que, como es probable, su enmienda a la totalidad sea rechazada en el pleno, Ciudadanos pedirá que se abra el tiempo para las enmiendas parciales, aunque "sin un plazo máximo".

El PP ha salido en tromba contra Ciudadanos por este cambio de criterio, que consideran un "bandazo". Los naranjas desmienten que esto signifique que la aprobación de los Presupuestos sea cosa hecha.

No obstante, las fuentes de Cs han recordado que la tramitación de urgencia y en lectura única de la otra iniciativa similar presentada anteriormente por el Gobierno ya fue rechazada por la Mesa, por lo que se tramitará por el trámite ordinario podría acabar -según sus cálculos- a mediados del año que viene.

Por su parte, el portavoz de Presupuestos del PP, Jaime de Olano, ha expresado a EFE su "sorpresa" por el cambio de actitud de Ciudadanos que, con su decisión, abriría la puerta a que debatieran en el Congreso los presupuestos pactados entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos y que había calificado de "muy malos" para España. A su juicio, se trata de un "bandazo" del partido de Albert Rivera.

Tras Olano, el PP ha salido en tromba a criticar el cambio de criterio del partido de Albert Rivera.

Pues ya lo tenemos, nueva estrategia veleta en Ciudadanos: Rivera salvando a Sánchez. Sale al rescate de los Presupuestos de los impuestazos que prepara la izquierda. Extraña elección la de colocarse al lado de Podemos ... o estará abriendo la puerta al acuerdo con Susana Díaz 🤔 https://t.co/4A8xFLSZ3A — Andrea Levy (@ALevySoler) 29 de octubre de 2018

En vista de la situación y de su soledad en la Mesa del Congreso, fuentes del PP han confirmado a EFE que presentará también enmienda a la totalidad con texto alternativo.

Precisamente el pleno del Congreso debate mañana una proposición de reforma del Reglamento de la Cámara presentada por el PSOE para evitar que la Mesa del Congreso, con mayoría del PP y Cs, pueda seguir "bloqueando" la tramitación de leyes mediante la ampliación indefinida del plazo de enmiendas.

El actual Reglamento del Congreso recoge, en su artículo 110, la apertura de un plazo de quince días hábiles para que los diputados y los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.

Ese plazo de quince días hábiles, que en muchas ocasiones es insuficiente para el examen del texto legislativo y la preparación de las consiguientes enmiendas, puede ser prorrogado por acuerdo de la Mesa del Congreso.

Sin embargo, según el PSOE, "en demasiadas ocasiones" se utiliza esa posibilidad para "obstaculizar" en la Mesa, mediante la prórroga indefinida de los plazos de enmiendas, la completa tramitación de textos legislativos que, además, tienen "el apoyo mayoritario" de la Cámara.

Para acabar con esta situación, la iniciativa del PSOE propone que las dos primeras ampliaciones pueda ser acordadas por la Mesa del Congreso con que lo solicite un único grupo, pero que las ampliaciones sucesivas tengan que ser solicitadas, al menos, por dos grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.