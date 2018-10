El desagradable percance en redes de una concursante de 'OT 2017'

Thalía Garrido, concursante de la exitosa Operación Triunfo 2017, ha perdido este fin de semana su cuenta de Twitter por culpa de un hackers.

"Familia me han hackeado la cuenta de twitter, voy a hacer todo lo posible para recuperarla", dijo la cantante desde su cuenta de Instagram, que también perdió después.

En un primer momento, el hacker publicó mensajes para ganar seguidores, después simuló que era Thalía, algo que la verdadera cantante desmintió rápidamente: "Ahora dice que he recuperado mi cuenta, eso es mentira. Está haciéndose pasar por mí, yo no he recuperado la cuenta chicos. Esa no soy yo, ponedlo por favor".

Finalmente, el hacker ha creado un perfil de un oficial turco llamado turco Mustafa Kemal Atatürk y un mensaje: "Si haces lo que te digo, te devolveré tu cuenta. Estoy esperando".

La mofa ha llegado a Wikipedia, que ha llegado a incluir este general también era conocido como Thalía Garrido.

En la tarde del lunes Thalía ha informado que ha recuperado su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 57.000 seguidores, pero que ha perdido la de Instagram, en la que tiene más de 78.000 seguidores.

"Hola familia, he recuperado la cuenta de Twitter pero no puedo entrar en Instagram. Todo apunta a que ahora me han hackeado la cuenta de Instagram. Nada más publicar los dos stories me ha sacado directamente y ya no puedo entrar. Si veis cosas raras ya sabéis que no soy yo", ha escrito.

Hola familia, he recuperado la cuenta de Twitter pero no puedo entrar en Instagram. Todo apunta a que ahora me han hackeado la cuenta de Instagram. Nada más publicar los dos stories me ha sacado directamente y ya no puedo entrar. Si veis cosas raras ya sabéis que no soy yo. — Thalía Garrido (@thaliagarrido) 29 de octubre de 2018

Os amo muchísimo y gracias por todo vuestro apoyo. Me habéis demostrado una vez más lo muchísimo que me queréis y os lo agradezco inmensamente. — Thalía Garrido (@thaliagarrido) 29 de octubre de 2018

Poco después ha anunciado que también ha perdido su cuenta de Instagram: "En efecto familia me han hackeado la cuenta de Instagram. Espero que todo esto se acabe de una vez. Por favor, os pido paciencia y espero contar con todo vuestro apoyo como siempre. Hablamos por aquí".

En efecto familia me han hackeado la cuenta de Instagram. Espero que todo esto se acabe de una vez. Por favor, os pido paciencia y espero contar con todo vuestro apoyo como siempre. Hablamos por aquí ❤️❤️❤️ — Thalía Garrido (@thaliagarrido) 29 de octubre de 2018

En Instagram, el hacker ha llegado a hacer un directo con Agoney.