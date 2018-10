El tuit de Pablo Iglesias culpando a las 'fake news' de la victoria de Bolsonaro

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha publicado un tuit, que en pocos minutos tenía cerca de un millar de 'me gusta', en el que analiza el motivo por el que, a su juicio, el ultraderechista Jair Bolsonaro ha vencido en las elecciones brasileñas.

De este modo, Iglesias relaciona la subida al poder de Bolsonaro con "el uso de fake news que se viralizaban vía WhatsApp": "Noticias falsas y manipuladas para desacreditar a la izquierda de enorme eficacia", afirma Iglesias, antes de advertir de que "aquí las cloacas y sus fakeperiodistas llevan tiempo haciendo lo mismo".

Las palabras de Iglesias han generado centenares de comentario, muchos de ellos argumentando que el problema en Brasil ha estado en la corrupción del Partido de los Trabajadores:

La izquierda no necesita ayuda para desacreditarse...

Ella sola es experta en eso... y si no me crees, date una vuelta por Venezuela y pide que te dejen viviendo allá al menos unos 6 meses con sueldo mínimo