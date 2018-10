El periodista de TVE Jesús Álvarez ha hablado sobre Letizia en una entrevista en la Otra Crónica, de El Mundo, en la que afirma que la reina era una "periodista de raza, muy inquieta".

"Le gustaba estar en los sitios en los que había noticia y le gustaba expresarlo a su manera. Se la veía con ganas de contar las cosas que vivía, que es lo que nos gusta a los periodistas", afirma en la conversación.

En cualquier caso, Jesús Álvarez reconoce que, al principio, él tenía que ayudar a Letizia porque ella no dominaba los deportes. "Me decía: "Por favor, dame alguna indicación de cómo darte paso, que ya sabes que no domino mucho el Deporte". Al principio, yo le daba alguna indicación y le escribía las entradillas o los textos, pero llegó un momento en el que me dijo que no hacía falta, porque ya lo había cogido", recuerda.

En cuanto a su relación actual, el periodista de TVE admite que cuando la ve no le sale "decirle Majestad o doña Letizia".

"Me sale decirle Leti, que es lo que le he dicho toda la vida", puntualiza. Ante la pregunta del periodista de cómo reacciona ella cuando escucha eso, Álvarez matiza: "Ahora procuro moderarme y no decirle nada". Y señala que cuando no está mirando la gente, sí aprovecha para preguntar a Letizia qué tal le va.

"Me gustaba como periodista y, como reina, la he seguido menos. Pero lo que veo que hace, veo que no lo hace mal", finaliza.