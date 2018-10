Su humor le dio la notoriedad de la que goza hace muchos años y este viernes la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) lo reconoció. Jim Carrey recogió en Los Angeles el premio Charlie Chaplin Britannia Awards al Humor. El actor logró un doble triunfo, el de recoger el galardón y el de las ovaciones, en plural, que recibió por su discurso.

Jim Carrey live on the red carpet at the #Britannias - tonight's recipient of the 2018 Charlie Chaplin Britannia Award for Excellence in Comedy. Presented by @LandRover and @AmericanAir. pic.twitter.com/IdXiQPysBT