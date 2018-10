La periodista Julia Otero ha publicado un tuit alabando el último programa Salvados de Jordi Évole —El dilema, crónica de dos rupturas, en laSexta— en el que reconstruye cómo se vivió la última semana de octubre del 2017, durante unos días en los que a Puigdemont tuvo que decidir entre convocar elecciones para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución o, por contra, declarar la independencia.

"Ha conseguido una obra de orfebrería periodística, ensamblando todas las piezas", ha defendido Otero, con el hashtag #BuenTrabajo:

Para ello, Évole ha recurrido a los testimonios de 20 de los principales actores de aquellos días, tanto del bando separatista como de los denominados constitucionalistas. Y lo cierto es que Évole casi ha hecho pleno a la hora de entrevistar a aquellos actores principales que, con la excepción de los encarcelados y de los gobernantes de entonces Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, han hablado todos: "Con Puigdemont estuvimos a punto y esperamos entrevistarle esta temporada. Pero con Rajoy no hemos podido hablar ni poniendo un anuncio en el Marca", explicó Évole en El Hormiguero hace un par de semanas.

El HuffPost LASEXTA

Aunque las palabras de Otero han tardado muy poco tiempo en viralizar, recibiendo más de 1.300 'me gusta' en pocas horas, lo cierto es que también ha recabado decenas de comentarios en los que cuestionan que el programa de Évole realmente lograra ensamblar "todas las piezas". Por el contrario, son muchos quienes critican que faltaron muchos actores por escuchar:

¿Todas las piezas?. No Julia, me han faltado muchas voces.....voces potentes, quiero decir.....Puigdemont, Rajoy, ANC, OMNIUM, etc., etc., todo muy sesgado.