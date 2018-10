La escalofriante portada de 'The New Yorker' sobre Trump en Halloween

La revista semanal The New Yorker ha publicado este lunes la portada correspondiente a la edición del próximo 5 de noviembre. El ejemplar se ha puesto a la venta este lunes, en plena celebración de Halloween, una fiesta nocturna dedicada a los muertos, muy popular en Estados Unidos.

El dibujo que lleva la cubierta en su edición dedicada a esta festividad es una de las más esperadas. "La portada de Halloween de la revista suele ser un escaparate codiciado para los artistas, que envían bocetos sobre el tema temprano y con frecuencia", explica The New Yorker en un post sobre su creación.

El protagonista de este número es una vez más Donald Trump. El propio presidente de Estados Unidos y su mujer Melania recibieron este fin de semana a decenas de niños en La Casa Blanca, en Washington, para repartirles caramelos.

La ilustración de la cubierta de The New Yorker ha sido realizada por Mark Ulriksen, colaborador de la publicación durante más de 20 años.

En ella se ve al máximo dirigente estadounidense caminando por una calle con bolsas de caramelos dispuesto a preguntar el famoso "¿truco o trato?". A pesar de que Trump no lleva ningún disfraz para dar miedo, tres niños disfrazados de monstruos huyen despavoridos al ver al presidente.

La periodista Antonia Laborde, corresponsal de El País en Washington, ha compartido la cubierta en la red social Twitter:

La portada también ha sido difundida en el Instagram de la revista:

