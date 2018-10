La monumental bronca de Noemí Galera a los concursantes de 'OT'

Los triunfitos están en el ojo de todas las críticas. Los concursantes de Operación Triunfo 2018se llevaron una reprimenda este domingo a cargo de la profesora de técnica vocal Mamen Márquez, que les achacó falta de ganas y señaló como una "falta de respeto" que bajasen a grabar la canción grupal al estudio sin aprenderse previamente la melodía.

La profesora transmitió también el descontento con los alumnos a la directora de la Academia, Noemí Galera, y esta les ha reunido este lunes para darles una charla. "No he visto nunca enfadada a Mamen Márquez y hace mucho tiempo que la conozco. Que subiera a daros un toque de atención me dejaría hecha polvo y no vi que eso os pasase a vosotros", ha empezado diciendo Galera, que ha recalcado que su situación no tiene por qué ser similar a la de la edición anterior.

"OT os puede asegurar que vais a grabar un CD cada semana, pero una vez que salgáis por esa puerta, ya veremos quiénes de vosotros pueden grabar un disco, porque a lo mejor salís y no os conoce nadie", ha amenazado la directora de la Academia. "Tener una carrera musical es dificilísimo y si yo soy un productor discográfico y veo a 12 personas que tiene que subir su profesor a llamarles la atención porque bajan a grabar con una desgana que pa qué, pues a lo mejor se me quitan las ganas de grabar con esa gente", ha enfatizado.

Galera ha recalcado que no tienen por qué tener la suerte de sus compañeros. "A lo mejor salimos y no hay nadie", ha contado en referencia a la próxima firma de discos de este sábado. "Si no hay trabajo serio, compromiso y pasión nos vamos a la mierda. Os preguntarán por la calle 'Ay me suena tu cara, ¿eres del programa ese de Telecinco?", ha recalcado. "Lo bueno de la tele es que llegas a la gente muy rápidamente, pero cuando se apagan estos focos, en quince días nadie sabe quién eres. No vais a volver a pisar un plató así", ha añadido Galera.

"Esto no os asegura nada", ha recalcado la directora de la Academia. "Nadie os asegura que triunféis. Despertad. Dejad de pensar en el Bernabéu, en una gira... Si viene, perfecto, pero preocupaos por el ahora", ha señalado la directora, que ha recalcado que tienen que mejorar la actitud antes de que se arrepientan. "Cuando salgáis y os deis la hostia monumental recordaréis que teníais un estudio de grabación aquí y bajabais como si nada. La hostia va a ser guapa. Y yo no voy a estar ahí recogiendo los pedazos, pero mi obligación es avisaros".

Solo queda esperar para ver la interpretación grupal del Vivir así es morir de amor, de Camilo Sexto, que presentarán este miércoles en el programa y si la bronca de Galera ha surtido efecto.