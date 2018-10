La nadadora Ona Carbonell deslumbró al jurado en la prueba de eliminación de este domingo en MasterChef Celebrity 3 (La 1), no sólo por su plato asiático sino porque lo presentó en japonés —idioma de la seleccionadora española, Mayuko Mayu Fujik—.

Tras dejar boquiabiertos a todos los presentes en el plató, explicó: "Se lo dedico a Boris [Izaguirre] porque en el grupo de WhatsApp en el que Samantha [Vallejo-Nágera] quiere entrar Boris envió una foto haciendo sincro y hemos quedado en que seremos el próximo dúo en Tokio 2030. Me he inspirado en Japón para hacer este plato". Carbonell lo bautizó como Sugoi, que significa "bueno" en japonés.

Sin embargo, las críticas no fueron tan positivas. "Hay muchas cosas ilógicas en este plato", espetó el juez Jordi Cruz. "Dicho eso, valoro mucho el trabajo que has hecho. Sé que no es tu mejor programa. No has estado en tu mejor momento y has luchado un montón hoy y mi respeto y mi cariño porque mereces un aplauso", añadió el cocinero.

RTVE Jordi Cruz abraza a Ona Carbonell en 'MasterChef Celebrity'.

A Carbonell se le llenaron los ojos de lágrimas y la explicación llegó unos segundos después en un vídeo en el que hablaba a cámara: "Estoy pasando por un momento personal un poco difícil por un familiar mío que está muy mal de salud y a punto de fallecer. Con las emociones que se viven aquí, la intensidad, la presión, la responsabilidad que hay... hoy es un día duro".

Cuando el cocinero Pepe Rodríguez fue a darle su valoración, Jordi Cruz lo interrumpió para ir a darle un abrazo y un beso a la medallista olímpica.

"Tienes que estar muy orgullosa de lo que haces, de cómo luchas, de cómo te dejas la piel, de cómo quieres batir los récord contra ti, no contra tus compañeros. Con esa pasión, con esas ganas, con ese talento, con ese esfuerzo... en cuanto empieces a dominar un poquito el gusto [...] puedes llegar donde tú quieras", dijo finalmente Rodríguez mientras el resto de concursantes trataba de contener las lágrimas.

"Es impresionante la actitud que tienes, la rapidez con la que trabajas, cómo luchas. Te pareces a Rafa Nadal [...] Eres una auténtica campeona hoy", remató Samantha Vallejo-Nágera. Puedes ver el momento completo aquí.

