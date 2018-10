Una chica cuenta lo que le pasó en la caja de Mercadona y su relato es para enmarcar

Cynthia sólo quería pagar, pero vivió en Mercadona una situación tan extraña y con un final tan revelador que su historia se ha convertido en un verdadero fenómeno viral en redes. Ha sido la usuaria bravestbea quien ha compartido el relato de la joven, que lo había publicado a su vez en Facebook hace solo unos días.

"Ayer estaba en el Mercadona. Estaba en la cola de pagar y se me cayeron 20 euros al suelo. La mujer delante de mí se agacha y los coge. Cuando voy a darle las gracias y estiro la mano para que me los dé, me dice "lo que se encuentra en el suelo es de quien se lo encuentra" y se fue andando".

La situación ya habría puesto a prueba la paciencia de cualquiera, y Cynthia no fue menos. Así prosigue su relato: "Miré a la persona que estaba detrás de mí y estaba en shock igual que yo... le digo: "¿me has visto cara de cajero automático? ¡Dame mis 20 euros!" y la hijaputa se va andando".

Lejos de darse por vencida, la protagonista de la historia siguió a su némesis hasta el aparcamiento del supermercado. Allí el karma hizo su aparición para brindarle a Cynthia, a la mujer que se había quedado con sus 20 euros y al mundo una maravillosa lección.

Así lo relata la protagonista: "Cuando llegó a su coche puso sus bolsas en el suelo para abrir el maletero. En este punto yo ya estaba muy mosqueada, así que decidí seguir su estúpida regla de "lo que se encuentra en el suelo es de quien lo encuentra", cogí sus bolsas y me fui".

Al llegar a su coche, Cynthia descubrió qué es lo que había en la compra de la mujer que quiso quedarse con sus 20 euros: "Cuatro filetes de ternera, dos filetes de salmón, una buena selección de quesos, leche, huevos, tres latas de atún y, lo mejor, dos botellas de vino tinto. Pensé, wow, no está mal por 20 euros. Y aquí estoy tomándome una copita de vino a su salud".

Eso se llama victoria épica.