Una periodista denuncia una "agresión machista" mientras estaba trabajando

La periodista de l diario ARA Andorra Tatiana Navarro ha denunciado en sus redes sociales la "agresión machista" que sufrió recientemente cuando hacía una conexión para la Ràdio i Televisió d'Andorra.

En las imágenes, colgadas en Twitter por ella misma, se ve cómo está esperando a entrar en directo cuando el empresario mexicano de la tecnología Gerardo Alton-Ortega llega por detrás y, sin más, le da un beso en la mejilla.

"¿Qué haces? ¿Esto es normal? Yo estoy trabajando, tú estás aquí de fiesta", le recrimina al hombre, mientras éste se ríe y una tercera persona se pone entre medias.

Estem fartes de veure com la gent menysprea la feina dels periodistes i avui m'ha tocat a mi. Aquest migdia, abans d'entrar a l'informatiu d' @RtvaAndorra, Gerardo Alton-Ortega, que no conec de res, m'ha fet un petó a la galta davant de la càmera per fer la gracieta. (1) pic.twitter.com/71p57dFh6k — Tatiana Navarro (@tnavarrog) 28 de octubre de 2018

"No sólo ha sido un ataque contra mi persona, también una agresión machista por ser mujer. Un ejemplo + de que para el patriarcado somos objetos, en un sistema donde los hombres se creen con derecho a sobarnos o tenernos siempre a su disposición para sus caprichos", ha escrito la periodista en Twitter.

"El único consuelo que me queda es que, afortunadamente, no estábamos en directo, pero eso no quiere decir no quiera hacerlo público", ha continuado en la misma red social.

No només ha estat un atac a la meva persona, també una agressió masclista per ser dona. Un exemple + que per al Patriarcat nosaltres som objectes, en un sistema on els homes es creuen amb el dret de sobar-nos o tenir-nos sempre a la seva disposició per als seus capritxos. (2) — Tatiana Navarro (@tnavarrog) 28 de octubre de 2018

Perquè òbviament, a cap dels meus companys homes els hagués passat el mateix. L'únic consol que em queda és que, per sort, encara no estàvem en directe, però això no vol dir que no vulgui fer-ho públic. (3) — Tatiana Navarro (@tnavarrog) 28 de octubre de 2018