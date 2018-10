Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha publicado un escandalizado tuit, tras la victoria del ultra Jair Bolsonaro en las elecciones brasileñas. En su mensaje, Montero relaciona la victoria de Bolsonaro con el mismo fenómeno que aupó a Donald Trump a la presidencia de EE UU o a Matteo Salvini en Italia: "Hombres que ganan cuando solo queda rabia y odio".

En este contexto, Montero plantea una fórmula para desactivar este fenómeno: "Solo la revolución de las mujeres puede pararles los pies dejando claro que precisamente cuando vienen mal dadas es más decisivo protegernos: cuidar y no odiar", ha escrito, en una mensaje que tiene cerca de 1.600 'me gusta' en pocas horas.

"La batalla política que nos toca ganar", sentencia la portavoz morada en el Congreso.

Bolsonaro, Salvini, Trump: hombres que ganan cuando solo queda rabia y odio. Solo la revolución de las mujeres puede pararles los pies dejando claro que precisamente cuando vienen mal dadas es más decisivo protegernos: cuidar y no odiar. La batalla política que nos toca ganar

Las palabras de Montero han generado un encendido debate en la red social, con cerca de 400 comentarios:

¿Cuanto tiempo lleva gobernando la izquierda corrupta en Brasil? ¿Que resultados han tenido? No me gusta bolsonaro, pero con sentarse a mirar la tele fijo que mejora la mierda que creáis siempre.

Revolucion de las mujeres? No lo dirás por Marine Le Pen, no? No es un tema de sexos, es un tema de valores y de nobleza hacia la causa pública.