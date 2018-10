Ha llegado la noche de Halloween y muchos programas de la tele han ambientado sus platós acorde a la fecha.

Es el caso de Zapeando, en La Sexta, que este miércoles ha sorprendido a su audiencia con los trabajadísimos disfraces que han lucido sus colaboradores.

De entre todos ellos destaca, sin duda, Cristina Pedroche, disfrazada y completamente maquillada como Pinhead, el cenobita de la película Hellraiser. "He ido al baño y cuando he salido me he asustado de mí misma jajaja", ha escrito.

Otra de las colaboradoras de Zapeando, Anna Simon, estaba también completamente irreconocible.

Los demás disfraces, aunque elaborados, no eran tan espectaculares:

.@NadalMiki se ha dedicado a dar sustos disfrazado de payaso diabólico 🤡😱 metido en una caja y confiesa en #zapeandohalloween 🎃: "Alguna cabezadita me eché. Pero cuando tenía que dar el susto... ¡¡¡ZAS!!!" 😂😂😂 pic.twitter.com/0YebIZh0qM — zapeando (@zapeandola6) 31 de octubre de 2018

-@ana_morgade: "Pues pobres los turistas a los que les haya pillado. Van a tener que coger góndolas pero hasta en la habitación del hotel" 😅😅😅#zapeandohalloweenpic.twitter.com/v8HtKz5mXG — zapeando (@zapeandola6) 31 de octubre de 2018