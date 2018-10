Cuétara la vuelve a liar con una campaña publicitaria: "Que alguien piense en los niños, por favor"

Hace sólo unas semanas, Cuétara provocó indignación en redes por una campaña publicitaria con la web Cabronazi. Ahora, la marca de galletas ha vuelto a dar que hablar por la campaña que hay en sus cajas de cereales.

Ha sido un usuario de Twitter el que se ha encontrado con la curiosa decoración y ha recreado, con mucho humor, cómo ha debido ser una reunión de creativos publicitarios en Cuétara. Esa mezcla de humor y lo llamativo de la imagen ha hecho que su tuit arrase:

Me imagino una reunión de marketing de Cuétara con la siguiente conversación:

- ¿Cómo podemos decorar nuestras cajas de cereales de una forma que haga olvidar aquel temita de la iconografía hitleriana...?

- No sé... se me ocurre algo... y si... ¿NIÑOS PEQUEÑOS MASTURBÁNDOSE? pic.twitter.com/IptI74pyRE