Una nueva barbaridad en las carreteras. El ciclista del equipo Movistar Marc Soler ha publicado un vídeo en Twitter que ha provocado la indignación en Twitter.

En él se ve cómo un grupo de ciclistas discute con un conductor hasta que, de pronto, da marcha atrás al coche, se lleva por delante una bicicleta y arranca a toda velocidad, a punto atropellar a los miembros del grupo.

"Un compañero me ha enviado este video de ayer por las carreteras donde entreno. Hasta donde vamos a llegar? # porunaleyjusta Compartir para encontrarlo, gracias", ha escrito.

"El tio ha salido.. Sin mirar.. Nos ha desplazado al carril contrario, nos quejamos y nos saca el dedo.Y luego nos pasa y volantazo. No se conforma con eso que se para y se baja agresivo y le pega un puñetazo a Román. Y luego intentando retenerlo se da a la fuga pisando la bici", ha añadido en otro tuit.

El mensaje ha generado reacciones airadas como estas:

La semana pasada me paso algo igual. Por fortuna no me paso por encima en su uída. Pero lo mas cojonudo es que para hacer justicia ha de denunciar uno mismo con sus gastos correspondientes. Los guardias no actuan de oficio, la ley no la entiendo.