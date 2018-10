El diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado una certera alabanza hacia la administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, quien ha participado este martes martes en una comparecencia urgente solicitada por el PP "para explicar los motivos que la llevaron a crear una sociedad mercantil y si el fin ha sido utilizarla instrumentalmente para eludir el pago de los impuestos correspondientes o cualquier otra responsabilidad de carácter fiscal en la que pudiera haber incurrido".

Mateo, quien ha negado que el objetivo de su sociedad patrimonial fuera "delinquir", ha aprovechado su comparecencia para dejar claro que no tomará "ninguna" medida en materia de audiencias porque éstas y la calidad de los contenidos "no siempre van de la mano". "A mí me preocupa más la calidad que la audiencia", ha afirmado.

"Mi máxima preocupación es hacer una televisión pública de calidad", ha declarado Mateo, al tiempo que ha dicho que las bajadas de audiencia iniciales son lo habitual "cuando se produce un cambio".

Por otro lado, Rosa María Mateo ha pedido al PP que dejen de lanzar toda su artillería contra la televisión pública. "Véanla y así podrán juzgar el extraordinario trabajo que están haciendo los profesionales de la Casa", ha subrayado.

Preguntada sobre si cree que RTVE es más plural en la actualidad que hace tres meses, la responsable de la Corporación pública ha respondido que sí. "Sencillamente porque ha acabado el control político que existía sobre la Corporación". "Desde mi llegada hemos apostado por la pluralidad frente al partidismo, por los criterios periodísticos frente a la manipulación. En el tiempo que esté al cargo de RTVE me comprometo a velar y garantizar la independencia, la pluralidad, la imparcialidad y el compromiso público de la Corporación", ha añadido.

Ante estos argumentos, Rufián ha pedido en Twitter "más Rosa María Mateo y menos voceros a sueldo":

Más Rosa María Mateo y menos voceros a sueldo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 30 de octubre de 2018

Las palabras de Rufián, que en pocas horas tienen cerca de 2.000 'me gusta', ha generado centenares de comentarios:

Para vocero ya estas tu.

Y mira que sales caro al estado opresor.

Por cierto donde coño te oprime??? — Montserrat (@Montseyugo) 30 de octubre de 2018

No te hagas más daño. — Hispano (@KAPITANBOLA) 30 de octubre de 2018

Rosa María a dedo, ha contratado a su hijo para RTVE. Eso sí te gusta, verdad chiquitín. — Jose Ignacio (@willownachete) 30 de octubre de 2018

Creo que a Beatriz Talegón le va a disgustar un poco su tuit. — Mr. HAL (@OnlyHAL2) 30 de octubre de 2018

En TV3 hace falta una. — JuntsPerTabarnia (@JuntsXTabarnia) 30 de octubre de 2018

Yo te tenia a ti por el vocero a sueldo número uno de las comisiones del congreso... — Filipo II de Macedonia (@filipo_i) 30 de octubre de 2018

No sabes el daño que le haces hablando bien de ella, jaja — Javier Ortiz (@Bujacocesto) 30 de octubre de 2018

Que bien estuvo, vale ya de llegar atacando a la familia, muy buena Rosa Maria, les Jode la tv libre, quieren manipulación a su favor. Tremendos impresentable s. — Eduardo Suarez Murias (@murias_suarez) 30 de octubre de 2018

