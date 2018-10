No hay disfraz de Halloween más 'low cost' que el que se ha apañado Roberto Leal

Aunque sea Halloween, el presentador Roberto Leal tiene trabajo esta noche. Hay gala de Operación Triunfo (La 1) y por eso no ha tenido demasiado tiempo para prepararse un disfraz con todos sus complementos. Como ha mostrado él mismo en su cuenta de Instagram, ha tirado de papel higiénico para la ocasión.

"¡Buhhhh! No tenía disfraz para hoy y con la gala no me da tiempo a buscar uno. No sé si este es muy low cost pero... ¿Da el pego de momia? ¿Soy un ninja de Scottex? ¿Un Lawrence de Arabia venido a menos?", ha escrito.

Su ocurrencia ha desatado carcajadas en Instagram, donde ha recibido comentarios como éstos:

Estás muy gracioso con eso en la cabeza

Tienes iniciativa que es lo importante 😍😍🙌🙌👻💀👽👿😈👹👺

Eres genial😂😂😂😂

Yo te veo ideal, aunque a lo mejor los de sonido con el micro te ponen alguna pega jajaja

Muy apañado y muy útil en determinados momentos 😂😂

Lo copio y me ahorro dinero jijijiji😂😂😋👏🤗

En vez de dar miedo yo creo que vas a dar risa jajaja