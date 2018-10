Un hombre arrasa con su brutal respuesta a este titular ofensivo de un periódico inglés sobre los españoles

El periódico The Times ha logrado que uno de sus últimos artículos sea bastante comentado en España. ¿El motivo? Que da a entender que los hábitos de vida de los españoles son malos y que por eso resulta difícil de entender que España vaya a ser el país con más esperanza de vida en 2040.

"Fuman más que nosotros (el 23% de los españoles fuman en comparación con el 16% de los británicos), beben casi la misma cantidad de alcohol que nosotros y duermen durante un número similar de horas", se puede leer en la noticia, que se ha titulado "Beben, fuman... ¿por qué los españoles viven tanto?".

Ese titular no ha sentado muy bien y han sido muchos los que han visto tocada su vena patriótica y han cargado contra el Times. Sin embargo, la respuesta de un usuario se ha llevado la palma porque es brutal y refleja bastante bien el pique histórico entre España e Inglaterra con una cuestión de mucha actualidad (no, no es Gibraltar)

Porque sabemos usar la barandilla del balcón pic.twitter.com/LzxtrJbTJp — Jardiner (@Jardiner_) 30 de octubre de 2018

El mensaje tiene más de 17.000 retuits y cerca de 30.000 'me gusta' y hace referencia al fenómeno del balconing, que todos los años se cobra la vida de unos cuantos turistas ingleses que deciden saltar por la terraza de sus habitaciones de hotel en España.