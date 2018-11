Jaime Peñafiel: "Antes de escribir un libro sobre Letizia me pego un tiro"

"Es imposible que yo sea monárquico", confesó recientemente en una entrevistaJaime Peñafiel. Y, a modo de explicación, remató: "Porque los conozco".

El periodista ha dedicado casi toda su vida a cubrir la actualidad relacionada con las monarquías en general y con la Casa Real española en particular. Autor de numerosos libros sobre el tema, su última publicación se titula Los 80 de Sofía. Esposa, madre y abuela y ha salido a la venta con motivo del 80 cumpleaños de la reina emérita este viernes 2 de noviembre.

En una entrevista concedida a Vanity Fair, Peñafiel describe a la reina Sofía como una "gran sufridora" y una persona "muy, muy desgraciada".

Asegura que ha sido una excelente soberana y que eso es lo único bueno que puede decir de ella: "Solo ha tenido éxito como reina, que lo ha sido 24/7. Eso es lo único bueno que digo de ella en el libro. Aunque también ha metido la pata, como cuando fue a Washington después de que se excluyera a Urdangarin de la Familia Real", explica a Vanity Fairaunque afirma que "como madre ha sido un fracaso rotundo".

El periodista tiene palabras más amargas para la reina Letizia cuya biografía, según Peñafiel, "debía haber investigado el CNI para impedir esa boda [con el entonces príncipe Felipe]. No porque su biografía sea mala, sino porque, como decía don Juan, una reina no puede tener pasado. Su pasado es presente".

La reina Letizia suele ser blanco habitual de sus críticas y en la entrevista en Vanity Fair Peñafiel también se ha despachado a gusto.

¿Para cuándo un libro sobre Letizia? Mucha gente me lo dice. Antes me pego un tiro

No diría que Leonor y Sofía están bien educadas. Lo están por su madre, lo cual es un peligro.

Letizia dijo "no, yo de 9 a 2, y tengo mi vida privada". No, usted no tiene vida aparte.