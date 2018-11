La frase más polémica de Roberto Leal en OT: ¿se le escapó o fue una pulla?

Aún falta para las Navidades y para las Campanadas, pero la gente tiene que ir haciendo sus planes para tan señalada fecha y Roberto Leal, el popular presentador de Operación Triunfo, ya sabe qué hará el 31 de diciembre por la noche. O bueno, lo que espera estar haciendo, porque como él mismo ha dejado caer... nunca se sabe.

Vayamos por partes: en la gala del pasado miércoles Leal recibió la noticia de que presentará, junto a Anne Igartiburu, las Campanadas. La noticia la dio en exclusiva Noemí Galera este miércoles en OT 2018, durante la emisión de la Gala 6 del concurso musical. "Tengo aquí un sobre con tu nombre...", comenzó diciéndole a Leal la directora de la Academia. Fue entonces cuando el presentador soltó la frase que ha enloquecido a más de uno: "A que me expulsan...".

Sus palabras se han interpretado como una referencia al caso de Itziar Castro, profesora de interpretación de OT 2018, que acaba de ser despedida.

Me parece una falta de respeto que Noemí diga que hay poca tensión ironizando, Manu suelte una carcajada y Roberto diga "a que me expulsan" lo veo innecesario pero... no sé de qué me sorprendo... #OT18Gala6