La genial respuesta de un padre a quien criticó a su hija por su disfraz 'de chico'

La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre es especial, y más si eres niño. Halloween es la excusa perfecta para ponerse un disfraz, salir a las calles y disfrutar.

Pero parece que no todo el mundo entiende de gustos. El usuario Jonesy27 publicó en Reddit una imagen de su hija pequeña vestida de Thor, su superhéroe favorito, y lo que simplemente era una tierna foto de una niña feliz se vio ensombrecida por los comentarios de cierto troll homófobo.

"Así es como se crea a una lesbiana. Es mejor que actúes ya", escribió un usuario, según Someecards.

Por suerte, el padre estuvo rápido y supo contestar a la perfección a ese comentario absurdo:

"¿Así que crees que está mal que mi hija sea lesbiana? Como padre, lo único que quiero para mi hija es que crezca, sea feliz y esté sana, y si resulta que es gay y eso le hace feliz, que así sea. Deberías mirarte al espejo y pensar si quieres ser esa persona que intenta de un modo retorcido insultar a una niña de 6 años que claramente está feliz vestida de su superhéroe favorito".

Afortunadamente, el resto de usuarios alabó la respuesta de este padre superhéroe: "De pequeña siempre quería ser como los superhéroes masculinos, pero como soy mujer no me atrevía a vestirme de ellos porque pensaba que la gente me juzgaría. Así que gracias por animarla y apoyarla a hacerlo. Ojalá mis padres hubieran sido así", "su felicidad es lo que más importa".

Parece que el troll se quedó sin palabras.

