La inesperada pregunta en Telecinco que Màxim Huerta tardó en responder

El exministro de Cultura, Màxim Huerta, ha hablado por primera en Socialité (Telecinco) vez tras su dimisión como ministro de Pedro Sánchez, puesto en el que estuvo seis días.

Huerta ha olvidado su faceta de político y se ha centrado en sus novelas y en sus lectores, que han sido "un acicate buenísimo para seguir trabajando".

El escritor ha presentado su novela París, París y ha hablado sobre su dimisión, algo que nunca había hecho. De hecho, le ha costado unos segundos responder a la pregunta "¿Qué sentiste al dimitir?".

Tras un silencio de unos segundos, Huerta ha respondido: "Según mi madre tranquilidad".

"Las emociones me las guardo y si alguna vez necesito soltarlas me basta con habérselas contado a mis amigos y ya está. Hacer más ruido no hacía falta", ha sentenciado.