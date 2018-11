Emma García se acuerda de Toñi Moreno en su despedida de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Tras más de 10 años sentada en la escalera de Mujeres y Hombres y Viceversa (Cuatro) y lidiando con tronistas y pretendientes, Emma García se ha despedido este viernes del programa. La vasca tomará las riendas de Viva la vida (Telecinco) la próxima semana, por lo que este domingo será la última vez que Toñi Moreno lo presente. Ésta pasará a sustituirla en Cuatro.

"Los espectadores no saben cómo sois, no comparten esos complejos, esos arrebatos veinteañeros. Os quiero pedir que se lo mostréis, que sois mucho más guapos por dentro que por fuera. Es muy difícil acabar con esta etapa que llevo conmigo. Nunca pensé que iba a vivir mi final. He recibido mucho", ha dicho Emma García.

Nagore Robles, asesora del amor del programa, se ha echado a llorar con las palabras de la presentadora y le ha dado las gracias en nombre de todo el equipo. El programa ha emitido un vídeo que recoge los mejores momentos de Emma García después de que ambas se fundieran en un abrazo.

"Tenéis la suerte de que va a venir una persona que está muy ilusionada, Toñi Moreno. Lo que más me relaja es que os va a entender muchísimo", ha continuado García para pedir a todos que pronuncien con ella la mítica frase del programa: "Seguimos grabando".

Tras la polémica decisión de Mediaset de intercambiar a las presentadoras, han sido muchos los mensajesque ambas han lanzado a través de sus redes sociales. Twitter se volcó en un principio con Toñi Moreno, con un mensaje generalizado: la esencia de Viva la vida era su presentadora.

Moreno aseguró en la cadena COPE que le "da miedo presentar MYHYV" porque es "muy antigua en la forma de querer". Sin embargo, no le falta ilusión, tal y como ha asegurado Emma García este viernes.