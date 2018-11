Cuando el pasado miércoles el presentador de El Intermedio —de laSexta— El Gran Wyoming cortó en directo a la copresentadora Sandra Sabatés cuando se disponía a hablar de los colegios concertados, nada le hacía sospechar la que se iba a liar en las redes sociales.

Muchos comenzaron a acusar al programa de censura, algo que el presentador no ha querido dejar pasar y por lo que ha querido dar explicaciones este jueves.

El HuffPost

"Casi la totalidad de los colegios concertados infringen la ley...", estaba afirmando Sabatés, cuando Wyoming intervino: "Un momento, un momento, Sandra Sabatés... me comunican que ese tema no es de interés. Eso no interesa a los españoles, como decía José María Aznar", interrumpió, tras lo que Sabatés se limitó a cambiar de tercio con un "pues si te parece vamos a hablar ahora de economía...".

Ante esta escena, Wyoming quiso aclarar lo sucedido: "Cuando hice ese celebradísimo chiste y dije eso no interesa a los españoles, en realidad lo que quería decir es que me estaban diciendo por el pinganillo que pasásemos a otro tema porque no teníamos tiempo para hablar de los colegios concertados. Sí, amigos. Esto que tengo aquí no es cerumen. Aquí tengo un pequeño aparatito que sirve para que la directora me dé órdenes en directo. Órdenes o la tabarra, según el día. Y la verdad, casi nunca las cumplo, porque normalmente me pide que me desnude para subir la audiencia", explicó.

"Pues bien, nuestros espectadores más suspicaces no tardaron en reaccionar y a especular sobre una posible censura en El Intermedio al ver que no había dejado a Sandra que siguiera hablando de las irregularidades de los colegios concertados", continuó El Gran Wyoming.

"Algunos se mostraron especialmente duros, como este usuario que aseguraba 'el programa tachado de izquierdista se autocensura cuando los infractores son los poderosos'. Pues quiero decir bien alto que en este programa no hay censura ni tenemos miedo a los poderosos", ha sentenciado.

