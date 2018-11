El diputado de ERC Gabriel Rufián se ha acordado de 'La Manada', tras conocerse que la Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y de que pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los Jordis y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.

De este modo Rufián ha publicado un tuit, que en menos de una hora tiene cerca de 4.000 'me gusta', en el que compara los nueve años de cárcel a los que sentenció la Audiencia de Navarra a 'La Manada' por abusos sexuales y los 25 que solicita la Fiscalía para los políticos presos.

"Son unos salvajes. Y si callas, ignoras que el siguiente puedes ser tú", ha defendido Rufián, quien ha abierto una intensa polémica en la red social con sus palabras:

De hecho, el tuit de Rufián tiene ya cerca de 400 comentarios:

En un momento dado, un tuitero (@jordi_canyas) ha escrito un mensaje que ha encontrado la indignada réplica de Rufián:

