Nada de vampiros, zombies o payasos diabólicos. Si algo da verdaderamente miedo es un mensaje de tu jefe. Por eso, el usuario de Twitter Alex Novemberg (@aengelbro) se ha disfrazado precisamente de eso para Halloween. Concretamente, este joven estadounidense se ha disfrazado de mensaje de Slack, una herramienta de comunicación interna utilizada por muchas empresas.

Novemberg preparó su disfraz hasta el mínimo detalle: camiseta con los colores de la aplicación, el logo e incluso una notificación de nuevo mensaje que se pega con velcro a la vez que hace el sonido de entrada. Más perfecto, imposible.

La publicación, con vídeo incluido, acumula más de 20.000 Me gusta y 29.000 retuits desde la noche de Halloween. Los usuarios de Twitter no han esperado para mostrar el miedo que les producía tanto el sonido como el disfraz.

This is haunting — Tommy Vietor (@TVietor08) 31 de octubre de 2018

Es inquietante.

scariest costume i've seen so far — Safiya Nygaard (@safiyajn) 1 de noviembre de 2018

Es el disfraz más escalofriante que he visto nunca.

actually amazing — Shonduras (@Shonduras) 31 de octubre de 2018

Es increíble.

Just shuddered as I heard that — Nasr (@Fukouuda) 31 de octubre de 2018

Os juro que parece que lo acabo de escuchar.

El disfraz ha llegado incluso a la propia compañía, que le han felicitado diciéndole: "Tú ganas".

This is AMAZING!!! Nice touch on the sound notification. 👌 You win. 🏆 — Slack (@SlackHQ) 31 de octubre de 2018

¡Es alucinante! Buen detalle lo de la notificación.👌Tú ganas. 🏆