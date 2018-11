La foto premamá más íntima de Meghan Markle se la hizo el príncipe Enrique en Nueva Zelanda

El recorrido del príncipe Enrique y Meghan Markle por Nueva Zelanda ha dejado muchas imágenes, pero ninguna tan íntima como la que el propio Enrique de Inglaterra le hizo a su mujer. En la foto, publicada en la cuenta oficial de Instagram del Kensington Palace, aparece la duquesa de Sussex en medio de un bosque de kauris y tocándose el vientre.

El príncipe Harry le hizo la foto en Redwood Treewalk, durante uno de sus paseos en el interior de la Isla Norte, y la han publicado ahora que ya están de regreso en Londres.

153.1k Likes, 1,400 Comments - Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Instagram: "A message from The Duke and Duchess of Sussex: "Thank you New Zealand for the most wonderful last..."