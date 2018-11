El humorista Dani Mateo ha sido objeto de polémica por un un sketch en El Intermedio (laSexta) en el que se sonaba la nariz con la bandera de España.

"Sólo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa", tuvo que decir en Twitter Mateo después de ser tendencia y de recibir miles de críticas.

"Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. No quería ofender ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco", afirmaba Mateo en el vídeo.

Su emisión ha suscitado tantas críticas y polémica que La Sexta decidió retirar las imágenes de la web.

Incluso la Guardia Civil se ha referido a este asunto en Twitter, diciendo que no respetar la bandera "no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa".

La #Bandera simboliza la unión de un Pueblo#Respétala

No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa#MiraQueEsBonitapic.twitter.com/0sKlKKQRZo — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 1 de noviembre de 2018

Tras este mensaje de la Guardia Civil, el periodista de La Vanguardia, Pedro Vallín, ha compartido una reflexión que rápidamente tiene miles de retuits y de 'me gusta'.

"Empleados públicos nos informan de qué es humor y de hasta dónde podemos usar nuestra libertad de expresión. No sé, igual era mejor que este cuerpo de funcionarios no tuviera una cuenta de Twitter o que se limitase a usarla para avisos de servicio público. Como idea", ha escrito.