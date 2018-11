Pedro Sánchez defendía antes de ser presidente el delito de "rebelión"

La Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas para los líderes del procés independentista en Cataluña por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el delito de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves, según se ha sabido en la víspera de la presentación del escrito de calificaciones provisionales de este organismo, que ha de hacerse este viernes.

La Abogacía depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y defiende los intereses del Estado. Por eso Ciudadanos y PP recordaron hace una semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una entrevista concedida en mayo a Antena 3 (semanas antes de la moción de censura que le llevó a la presidencia del Ejecutivo) sí defendía la acusación de rebelión para los políticos catalanes. Esa entrevista ahora, a la luz de las nuevas informaciones, ha resurgido en las redes sociales.

Sánchez afirmaba hace cinco meses en Espejo Público que sí que hubo delito de rebelión. Puedes ver aquí el vídeo completo ▶ https://t.co/79gRvHDsAq — Antena3Noticias (@A3Noticias) 1 de noviembre de 2018

"Si no hay altercados públicos, eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo", dijo entonces Sánchez. "¿Lo entiende usted como un delito de rebelión?", le preguntó la periodista encargada de la entrevista, Susanna Griso. "Yo creo que lógicamente lo es", zanjó el socialista.

QUERRÁS VER ESTO

Dani Mateo analiza el papel de los abogados del Estado.