Tensión en plena tertulia de 'El Programa de AR': "¡Por qué caes tan bajo!"

Tenso debate el que se ha vivido este viernes en El Programa de Ana Rosa de Telecinco, presentado habitualmente por Ana Rosa Quintana, que esta vez ha estado dirigida por Joaquín Prat.

Esta vez, los protagonistas han sido el politólogo y cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y la periodista Isabel San Sebastián, que han vuelto a mostrar sus desavenencias al hablar sobre el juicio a los políticos catalanes presos.

El rifirrafe se ha iniciado con San Sebastián ironizando sobre Monedero y Pablo Iglesias, líder de Podemos: "Menos mal que han venido Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero a iluminar a Pedro Sánchez para que entre en la senda de la Constitución. Menos mal".

"Sois muy amables con cualquier comportamiento del PP en el que roben, amenacen...", contestó Monedero.

"Yo te rogaría que hablaras de mí en singular, porque yo me represento a mí misma y a nadie más. Tú representas a tu partido, yo me represento sólo a mí misma. Así que dirígete a mí en singular, por favor", le reprochó la periodista.

TELECINCO.ES Juan Carlos Monedero e Isabel San Sebastián en El Programa de AR de Telecinco

"Qué curioso, Isabel San Sebastián, que siempre defiendes los mismos intereses con los cuales siempre has tenido, pues eso, connivencias de algún tipo", le dijo Monedero.

Algo que no gustó nada a San Sebastián, que saltó: "Oye, a ver, perdona, Monedero, perdona, ya estamos, cuando uno no tiene argumentos entra en la descalificación personal".

"Cuidado, no entremos con las cuestiones personales", trató de mediar Prats.

Pero la mecha se había encendido entre ambos. "Pero si eres tú la que ha dicho Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero", se justificó el politólogo.

"Escúchame, por favor, cuando uno no tiene argumentos entra en la descalificación personal. Yo no tengo intereses con nadie, yo no represento a nadie, me represento a mí misma y expreso libremente mi opinión. Y lo único que haces entrando a descalificarme personalmente es demostrar que no tienes argumentos. Y ya está", dijo la periodista.

TELECINCO.ES Juan Carlos Monedero e Isabel San Sebastián en 'El Programa de AR'.

"Ya, pero da la casualidad de que tu opinión siempre coincide con la del PP cuando se está radicalizando o con la de Ciudadanos cuando se está radicalizando. Tus razones tendrás y me parecen muy legítimas", dijo Monedero.

"Pero, pero ¿por qué caes tan bajo? ¿Por qué caes tan bajo? ¿Esto lo vas a colgar luego en Twitter?", respondió San Sebastián.

"No llevemos el debate por lo personal, por favor", insistía Prats, que trataba de tranquilizar a los tertulianos.

"Isabel, lo relevante", dijo Monedero. "Lo relevante es que no tienes argumentos y por eso embistes", se quejó de nuevo la periodista, "y tú formas parte de los españoles que no utiliza la cabeza para pensar sino para embestir".

"Nueve de cada diez", ironizó Monedero.

Por suerte para el presentador, los ánimos se volvieron a calmar y el debate regresó a lo que estaban: Cataluña.

Pincha aquí para ver el momento completo.