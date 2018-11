En teoría, Toñi Moreno debutará en Mujeres y Hombres y Viceversa (Cuatro) el próximo lunes 5 de noviembre. Sin embargo, la presentadora ya se ha estrenado al frente del programa, del que se ha despedido este viernes Emma García (que pasará a tomar las riendas de Vida la vida, en Telecinco, el sábado 10 de noviembre). Moreno ha grabado su primer MYHYV y ha relatado cómo ha sido la experiencia en un vídeo de Mediaset.

"Siempre salgo descontenta haga lo que haga, entonces he notado eso, [me he visto] inexperta. El formato ya está superasentado. Emma lo hacía estupendamente y yo lo que tengo que hacer es aprender y hacerlo mejor", ha dicho Toñi Moreno.

Se ha "divertido, que es el primer paso". "Me he reído mucho porque ha habido situaciones muy divertidas y luego me he dado cuenta de que estos chavales tienen una historia que a mí me gustaría que se conociera. Hay muchos sentimientos, lo que vamos a hacer es divertirnos, sentir, emocionarnos, que pasen cosas. Quiero que hablemos de amor de todas las maneras posibles", ha explicado.

Toñi Moreno se ha sentido "muy cómoda" en las escaleras en las que se ha sentado Emma García durante alrededor de 10 años. De hecho, a la nueva presentadora de MYHYV le encanta sentirse en un plató "como en el salón de casa", aunque confiesa que, mientras que García se mantenía estática, ella se moverá mucho. Sin embargo, en este primer programa no lo ha hecho "porque ha sido el primero y estaba con el programa en la cabeza".

La periodista se ha estrenado con zapatillas: "Yo no voy a ser otra persona, soy la misma en otro programa". Y aunque quería celebrar su llegada al dating show, ha decidido renunciar a tomar "una copita de vino". "No vaya a ser que no sepa pronunciar 'viceversa", ha bromeado.

En su último programa entre tronistas y pretendientes, Emma García ha emocionado a sus compañeros con su mensaje de despedida, en el que también ha incluido unas palabras sobre Toñi Moreno.