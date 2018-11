Promocionar el estreno de Arde Madrid es el objetivo y eso se consigue haciendo arder las redes.

Paco León, director de la serie de Movistar+, y los protagonistas de la producción sobre la vida de Ava Gardner en Madrid han decidido calentar los ánimos llenando Instagram de sugerentes y autocensurados desnudos.

Para evitar que la red social elimine sus fotos han hecho uso de los stickers de la serie para cubrir esas partes que no les dejan mostrar y han invitado a sus seguidores a que se unan al Reto Arde (#retoarde) y compartan sus fotos también censuradas.

"Censura tus propias fotos con los stickers ARDE de los stories. NO más pezones femeninos. NO penes. NO pubis. NO gónadas. NO anos. La censura es una oportunidad para agudizar el ingenio. Diviértete censurando!", dice el mensaje con el que Paco León ha abierto la veda y que ha acompañado de una imagen de la propia Gardner.

Inma Cuesta ha sido la primera en animarse y ha retado a Paco León, que ha seguido la cadena con Julián Villagrán y éste con Anna Castillo.

La oleada de desnudos no termina ahí, al reto de Paco León y su equipo se han unido anónimos y famosos que están publicando en stories sus desnudos autocensurados. Ésta es solo una muestra.

Arde Madrid llega a Movistar+ el próximo jueves 8 de noviembre.