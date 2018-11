Xosé Manuel Piñeiro, uno de los rostros más conocidos de la televisión gallega, presentador de espacios como Supermartes y Bamboleo, ha anunciado que se retira temporalmente de la tele a causa de un cáncer.

"Un mieloma múltiple", ha explicado en el programa Luar, donde ha anunciado su decisión. Piñeiro contó que tomó la determinación de hacer pública su enfermedad porque se lo debe a su "público".

"¿Cuántas personas nos estarán viendo desde la cama de un hospital o desde la cama de su casa? Yo creo que siempre es bueno compartir estos momentos que nadie quisiera tener que pasar pero que están ahí", afirmó.

. @sup3rpinheiro explica o por que da súa retirada temporal nunha entrevista con Gayoso no @luartvg . Forza! 💜 https://t.co/VCyaNjqBGl #Luar1146 pic.twitter.com/JlK5mOajqu

Nada más anunciarlo, Piñeiro recibió una oleada de mensajes en Twitter mostrándole su apoyo:

Pouca xente ten tanta forza e tanta vitalidade coma @sup3rpinheiro. Queremos verte de novo fronte as cámaras para poder seguir aprendendo de mestres coma ti!

Lembra que Pi non ten fin!

O que precises so tes que pedilo :)

Unha forte aperta, compañeiro 😊😊#GaliciaconPiñeirohttps://t.co/YfhJTuXcb8