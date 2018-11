Beatriz Rico responde a una revista por incluirla entre los peores 'looks' de la semana

Podía haber hecho oídos sordos, pero Beatriz Rico ha preferido aclarar el porqué del look desenfadado con el que el pasado martes 30 de octubre acudió a los premios de la revista Woman en el Casino de Madrid.

A la actriz le ha resultado imposible quedarse callada ante las críticas recibidas por parte de una revista, que tras ver sus fotos en la alfombra roja decidió incluirla en la lista de los peores estilismosde la semana.

En Twitter, donde no se calla ni ante comentarios fuera de tono, ha relatado su noche de martes y ha explicado que la lluvia fue la responsable de su estilismo. "No es que no me hubiera peinado, como dicen. Es que llovía y llegué con una capucha y la coleta como un nido de cigüeñas", ha aclarado la intérprete entre risas.

Y termina su mensaje con una observación final: "Pues qué quieres que te diga... me veo guapa así de "hippija".