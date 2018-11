Belén Esteban siembra el caos con un consejo ominoso a los concursantes de 'GH VIP'

Este domingo se ha dejado caer por la casa de Gran Hermano VIP Belén Esteban, ganadora de la tercera edición y eminencia televisiva. Como en otras ediciones, ha dado algunos consejos a los concursantes. Y en esta ocasión, ha sembrado el caos y la confusión entre los fans del programa.

"Aquí habéis entrado solos y saldréis solos. Todos habéis venido a por un premio y no os fiéis ni de vuestra sombra. Nada es lo que parece. Así que jugad", ha declarado de forma misteriosa y ominosa Belén Esteban, vestida de vampiresa en la semana de Halloween.

Cada fan parece interpretar este mensaje de manera diferente y proliferan los supuestos destinatarios de la advertencia. Tampoco se ponen los fans de acuerdo sobre a quién miraba Esteban ni a quién ha enfocado la cámara cuando ha dicho eso. ¿Tú cómo lo interpretas?

Así lo ven los fans:

Belén; "No os fieis ni de vuestra sombra, nada es lo que parece" y miraba un montón a Koala, lo siento pero no mola ahora Koala puede desconfíar de Miriam y Miriam de Koala. Espero que no les afecte lo que a dicho.#GHVIPDBT8 — Srta Fanny⚡ (@fannyypaqmas) 4 de noviembre de 2018

#GHVIPDBT8 Belén ha lanzado el mensaje claramente a Suso — Mar (@MdelMarSnchez) 4 de noviembre de 2018

Me puede explicar alguien qué coño quiere decir Belén Esteban con : nada es lo que parece??#SomosLaAudiencia4#GHVIPDBT8 — Vanessa Villegas (@vanessavillscor) 4 de noviembre de 2018

Belén Esteban diciendo que no se tienen que fiar ni de su sombra.



MIRIAM PILLALO. #GHVIPDBT8 — 𝓒𝓸𝓷 𝓜 𝓭𝓮 𝓜𝓲𝓻𝓲𝓪𝓶.🇵🇪👑 (@LocuraInca) 4 de noviembre de 2018

No entiendo el consejo de Belén. Mola, porque les ha descolocado. Pero no séa qué se refiere #GHVIPDBT8 — Uve - "Qué pena de tu estirpe!" (@Viirita82) 4 de noviembre de 2018

Belén Esteban: "no os fiéis ni de vuestra sombra"



Y Aurah tragando saliva JAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJA #GHVIPDBT8 — 🌪Rayler (@danirray) 4 de noviembre de 2018

#GHVIPDBT8 que mala Belén diciendo eso jajaja ahora los enloquece jajaja — Ernest González 🍑✈💙 69'5% (@Ernest_gcu) 4 de noviembre de 2018

BE: "No os fieis ni de vuestra sombra". Y enfocan al Koala. No digo más #GHVIPDBT8 — Maldita muñeca (@LanetaSola) 4 de noviembre de 2018

Expectativa: Belén lanzando zascas y apoyando a Miriam

Realidad: No ha dicho una mierda útil para nadie #GHVIPDBT8pic.twitter.com/RqXpszYzT0 — Gia (@iamgiia) 4 de noviembre de 2018

Belen Esteban a los concursantes: 'No os fieis ni de vuestra sombra'

¡¡Mónica escucha bien estas palabras!! #GHVIPDBT8 — MONICA GHVIP6 (@monicaghvip6) 4 de noviembre de 2018

A belen le han dicho que diga eso xk sino ella no dice eso tan neutral ni de coña #GHVIPDBT8 — ABM (@albaBMotos) 4 de noviembre de 2018

Me encanta eso que dijo Belen: "Nada es lo que parece", ojala todos piensen que Miriam no es tan favorita fuera, se lo crean, asi cuando gane, porque el team Inca la convertiremos en Ganadora, la hostia sera mayor #GHVIPDBT8 — Tamara (@Tamara_Novelera) 4 de noviembre de 2018

#GHVIPDBT8 intentando entender lo que quizo decir belen esteban hoy en la casa pic.twitter.com/ZBeN0FQM1f — cristina perez benit (@chobar1986) 4 de noviembre de 2018

Belén desestabilizando y haciendo con sus palabras que la mugrepandi crea que tiene posibilidades. Además, también provoca que Miriam y Koala no se lo tengan demasiado creído. Me ha gustado. #GHVIPDBT8#SomosLaAudiencia4 — Mercedes Milá (@Reality_Lover1) 4 de noviembre de 2018

Nada es lo que parece... no entiendo porque dice eso Belén 🤷#GHVIPDBT8 — SinSueño (@SinSueos1) 4 de noviembre de 2018