El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha concedido este domingo una entrevista al diario El Mundo, en la que asegura que prefiere que su formación sea "un partido junco", capaz de ceder, a uno "rígido".

El problema es que, al final de esa entrevista, igual ese junco oscila demasiado. Porque Aguado pasa de defender una medida propuesta por su partido en la Asamblea de Madrid a criticar la misma propuesta simplemente porque está planteada por Ahora Madrid.

Estas son las dos preguntas que le hace la periodista Marta Belver y las dos respuestas de Aguado:

Periodista:¿Qué sería lo primero que haría si gobernara?

Aguado: "Crear una figura de protección del denunciante de corrupción política en la Comunidad de Madrid que garantizara que cualquier funcionario público que detectara alguna irregularidad pudiera denunciarla de forma confidencial en esta oficina. Si hubiera existido hace 10 años, casos como 'Gürtel' y 'Púnica' no se habrían producido".

Periodista:En el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en marcha una iniciativa similar y Cs se opuso...

Aguado: "Hay que ir mucho cuidado, especialmente con las propuestas de Podemos. Si Podemos quiere tener un comisario político para conocer las tripas de su propia Administración evidentemente estaremos en contra. Nuestro organismo sería independiente y elegido por la Asamblea de Madrid".

Respuesta que ha sido rescatada por el concejal de Ahora Madrid Jorge García Castaño, que la ha compartido en su cuenta de Twitter:

Tiene reflejos, muy poca vergüenza y una cara dura, no es incompatible.

Si me preguntas, te digo que si. Pero si me vuelves a preguntar inmediatamente ya te digo que no. Ignacio Aguado inventa la entrevista zigzag https://t.co/zZZFQgmMza