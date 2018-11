El feo gesto con Sabela en la firma de discos de los concursantes de 'OT 2018'

No lo estoy viendo pero he leído por ahí que la mayoría ignoran a Sabela, qUERÉIS VALORADLA COMO SE MERECE POR DIOS OJALÁ YO ESTANDO ALLÍ, ES UNA DIOSA POR FAVOR DADLE AMOR. #OTDirecto3NOV

Me sale por todas partes el vídeo en el q las fans pasan de Sabela BASTA YA por favor que me se me revuelve el estómago y me entra mucha impotencia

TENÉIS LA EMPATÍA EN EL CULO #OTFirmas18#OTDirecto03NOV