El feo gesto de Albert Rivera con un miembro de 'La Vida Moderna'

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, lo ha vuelto a hacer. El líder de la formación naranja (o quien le lleve las redes sociales) ha bloqueado a otro usuario de Twitter.

Esta vez, la 'víctima' ha sido Álex Pinacho, productor y community manager del programa La Vida Moderna de la Cadena SER.

Pinacho, que también lleva las redes de los programas La Resistencia de Movistar + y No Te Metas En Política, ha ironizado en su cuenta de Twitter con lo ocurrido: "Baia, no me lo experava". Y ha compartido una captura en la que se ve cómo RIvera lo tiene bloqueado.

BAIA NO ME LO EXPERAVA pic.twitter.com/IervAqzBlB — Álex Pinacho (@a_pinacho) 4 de noviembre de 2018

Son muchos los que se han cachondeado con lo sucedido:

Lo sorprendente es que no estuvieses bloqueado ya. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 4 de noviembre de 2018

Da gracias a que no estás en la Audiencia Nacional por alguna fucking reason. — Alberto Pozas Amador (@albert_poux) 4 de noviembre de 2018

¿Quieres que hable con él? — Rancius (@elrancius) 4 de noviembre de 2018

¿En cuál de todas tus cuentas te ha bloqueado😂? — Pablo Herrero (@pablohm29) 4 de noviembre de 2018

Y otros le han dado la bienvenida al club de los bloqueados por Albert Rivera en Twitter:

Bienvenido al club — David Gil (@SrdavoGil) 4 de noviembre de 2018

Bienvenido al club 🤗 — MariFG (@mcfunezg) 4 de noviembre de 2018