El temporal de lluvias en Italia deja al menos 29 muertos

Al menos doce personas han muerto como consecuencia del temporal en la isla de Sicilia, lo que eleva a 29 la cifra total de fallecidos por las tormentas en territorio italiano, según han informado este domingo las autoridades locales.

Las lluvias torrenciales han provocado deslizamientos de tierra y las inundaciones han dejado diez muertos cerca de Palermo, según ha dicho un portavoz de la prefectura de la capital siciliana. "Todavía hay algunas personas desaparecidas", ha indicado.

Otras dos personas han muerto cerca de la ciudad siciliana de Agrigento, cuando el automóvil en el que viajaban fue alcanzado por un deslizamiento de tierra, según ha afirmado otro funcionario. La Agencia de Protección Civil de Italia había informado hasta ahora de 17 muertes, excluyendo los fallecidos en Sicilia.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha contado este domingo en su cuenta de Twitter que va a visitar Sicilia y que está en contacto con las autoridades locales en relación a la dramática situación en el norte del país.

Sto partendo per la Sicilia, dove il maltempo ha causato almeno 10 vittime. Sono in continuo contatto con il @DPCgov per avere costanti aggiornamenti anche sulla drammatica situazione nelle Regioni del Nord