Mamen Mendizábal confiesa que este momento de 2016 fue de los más difíciles vividos en 'Más Vale Tarde'

La periodista Mamen Mendizábal, presentadora del programa Más Vale Tarde de LaSexta, se ha pasado un rato por Liarla Pardo, el espacio dominical presentado por Cristina Pardo, donde ha repasado la actualidad política y también parte de su carrera.

Pardo ha querido saber qué personaje al que ha entrevistado en su programa le ha costado más y la respuesta de Mendizábal ha sido toda una sorpresa: "Bertín Osborne".

En efecto, el cantante puso en apuros a la aguerrida periodista madrileña, que admite que aquel día Osborne la "anuló".

La entrevista tuvo lugar en abril de 2016, tras la publicación de los llamados Papeles de Panamá, en los que salía el artista. Pero la cosa no salió como Mendizábal esperaba. "Me dio una leña... me dejó a la altura del betún", ha recordado la periodista.

Según ha explicado, Osborne "estaba crecidísimo". "A mí me anuló directamente", ha agregado Mendizábal, quien admite que "en tres horas de directo cometes fallos, se te va la cabeza". "Pero que un invitado te deje anulado...".

Este es un extracto de la entrevista: