Susanna Griso se lleva una reprimenda en 'Espejo Público': "Usted nos hizo trampa"

Susanna Griso ha entrevistado en Espejo Público a la consellera de justicia catalana Ester Capella, que ha abroncado en directo a la presentadora tras su entrevista con Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural.

¿El motivo? Grabar dentro de la prisión de Lledoners.

"Me dicen que usted entrevistó al señor Cuixart y obviamente no entró con cámaras ni medios para poder grabar la entrevista. Lo hizo entrevistándolo en papel y por tanto, por un cristal. Usted ha hecho trampas porque grabó el tramo que hay desde la primera entrada a la puerta del centro penitenciario y sabe que esto no se puede hacer", le espetó la política catalana.

"Nadie me lo impidió", respondió rotunda Griso.

"Usted sabe que esto no se puede hacer. Cuando hace esto a quien cuestiona es a los funcionarios, pero usted sabrá", replicó de nuevo la consellera.

Griso ha asegurado que no entró con ningún teléfono móvil que "no ponía en peligro a nadie" por "grabar en el aparcamiento".

Así lo ha contado Griso en Twitter.