Ana Julia Quezada dice que mató a Gabriel en defensa propia

El programa de Antena 3 Espejo Público ha mostrado en exclusiva las primeras imágenes de la declaración de Ana Julia Quezada, la mujer que confesó la muerte del niño Gabriel Cruz, de 8 años.

En las imágenes, Ana Julia confiesa cómo mató al niño: "Le puse la mano en la boca y la nariz para que dejara de decir esas cosas". La acusada ha dicho que le quería quitar un hacha el niño, que se había hecho con ella en la finca de Rodalquilar que tenía la familia. Quezada ha dicho que el niño se negaba a darle el arma: "Siempre me estás mandando y no quiero que me mandes, que eres fea".

"Cuando dejó de chillar le quité la mano y ya no respiraba", cuenta la mujer al juez. Dice que no recuerda nada más, solo que le puso "la mano en la cara para que dejase de decir esas cosas".

Al darse cuenta de que el niño estaba muerto se fue a la calle pensando en "qué iba a decirle a Ángel", su pareja y padre del niño. "Entonces vi una pala por ahí y enterré ahí al niño". Ana Julia será juzgada por un jurado popular. La mujer está acusada de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.