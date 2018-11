El comentario de Ana Rosa ('El programa de AR') tras lo que vio en pleno directo: "Es asqueroso"

El Programa de AR (Telecinco) ha analizado en su tertulia sobre corazón uno de los temas más candentes del fin de semana, el paso por Sábado Deluxe de Omar Montes, uno de los concursantes más polémicos de Gran Hermano VIP.

El concursante, que tenía una relación con la hija de Isabel Pantoja, habló de su vida personal en términos que han generado polémica.

En esa mesa, Ana Rosa Quintana ha expresado lo que sintió al ver al polémico concursante hablando de sus relaciones íntimas.

"Me da un pudor... simplemente admitir que te pregunten por tu intimidad con una persona a la que supone que además quieres recuperar es asqueroso", ha asegurado la presentadora.

Hace unos meses, los espectadores pidieron la expulsión de Montes a través de Change.org por "incitar a cometer un delito" dentro del reality.

Omar Montes aconsejó a otro concursante meterse en la cama de una participante que iba ebria: "Túmbate con ella, gilipollas. Que ella quiere... qué tonto eres. ¿No te gustan las chicas o qué, hermano Te está diciendo que la vas a...".

El otro concursante dijo que no: "Qué va. Ni de coña. No me van estas cosas. Yo quiero que descanse y ya está".